NBA》甜瓜與詹皇聯手？ 奪冠拼圖現雛型

尼克有意送走安森尼，騎士有可能是他的下一個東家。(美聯社資料照)

隨著詹姆斯發狠話要求騎士盡快補強戰力之後，《ESPN》立即爆料尼克有意將「甜瓜」安森尼送走，而最有可能接手的球隊就是騎士，如此一來，同為2003年梯次的兩大好手安森尼與詹姆斯就有可能聯手，而甜瓜的奪冠夢想也有機會實現了。

《EPN》記者史密斯報導，尼克目前亟欲甩開安森尼，即便騎士洛夫有背傷的困擾，他們也都願意接手，對於這個交易安森尼也應該會相當滿意，不會動用否決權。

史密斯說，騎士現在最欠缺的是替補控衛，雖然安森尼不是後衛，但他們依舊不會放棄延攬甜瓜的機會，這將會是一個重量級的交易案。

其實早在去年交易案截止日前騎士和尼克就曾經討論過安森尼與洛夫的互換，可惜當時沒有談成，如今尼克的戰績又開始沉淪下去，騎士也有補強戰力的需求，雙方有可能一拍即合，球迷似乎有機會看到詹姆斯、安森尼與厄文三大巨頭同場征戰的畫面。

(中時電子報)