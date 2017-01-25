川普與美汽車大廠首長開會 促興建新廠
美國總統川普促請美國3大汽車製造商在國內生產更多汽車，強調他將工作機會重新帶回美國及阻撓汽車產業赴墨西哥投資的承諾。
川普曾揚言對進口汽車課徵35%關稅，他今天在白宮與通用汽車（General Motors）執行長巴拉（Mary Barra）、福特汽車（Ford Motor Co）執行長費爾茲（Mark Fields）及飛雅特克萊斯勒汽車執行長馬奇翁（Sergio Marchionne）舉行會議，表示他想見到美國有更多汽車工廠。
在回饋這些汽車製造商方面，共和黨籍總統川普誓言減輕規定和降低稅率，以增添對企業在美國經營的吸引力。他在競選期間承諾成為一位增加工作機會的總統，並在上週就職典禮中強調這項理念。
川普在白宮今天會議一開始時告訴記者，「我極力推促興建汽車工廠和其他工場－許多其他工廠。」「這種情形正在發生。」
這次長達1小時的會議，是川普以美國總統之姿對企業事務不常見干預的最新跡象，他已一再施壓汽車製造商和其他製造商「購買美國貨和雇用美國人」。（譯者：中央社徐睿承）1060125
(中央社)
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