全美最貴豪宅在洛杉磯 逾台幣70億元

特派員看世界專欄美國房價居高不下，不過，全美最貴的豪宅在洛杉磯，要價高達2億5000萬美元，令人咋舌。

洛杉磯城西的貝艾爾區（Bel Air）向來是高檔豪宅薈萃的社區，而2億5000萬美元（約合新台幣78億元）的頂級豪宅問市，為洛城開啟了全新風貌。

美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）專研房地產的教授哈比比（Paul Habibi）分析，大概類似科技新貴才會願意把錢砸在這棟房地產上，至於所謂old money（繼承祖產）的人應該不會如此揮金如土。

他說，任何長握資金在手的人都明白，把錢看牢好過花2億5000萬美元買棟豪宅。

到底新台幣78億元的豪宅啥模樣，率先曝光的影音簡介顯示，一共4層樓占地約3萬8000平方英尺，四周有如護城河的設計，給人以為這宅邸是漂浮在水面上的錯覺。

12臥21浴3廚，還有附設吧台且美景盡收眼底的景觀遊泳池，打保齡球看電影都不用上街，想吃糖果不必出門買，宅邸的某個空間，就是大小朋友都覺得夢幻的糖果區。

豪宅裡的其他細節更是講究，像是浴室的牆面採用質材獨特的石頭，兩個貯存琳瑯滿目的香檳區，客製化的豪華家具，入主豪宅者可獨享價值約3000萬美元的汽車收藏。

屋頂停了1架汰除但是內裝全面翻新的直升機，是由起重機吊掛安置。這是專門在洛杉磯豪宅區蓋精品宅的麥考斯基（Bruce Makowsky）所打造，他說，他不是要賣房地產，而是要給買家一個天堂。

因此，他起心動念蓋棟猶如豪華遊艇般的落地窗豪宅，吸引懂得生活品味又愛家的買家。

雖然麥考斯基沒打算辦任何促銷活動宣傳這座豪宅，只有開放給預約者參觀，不過他說，已經吸引了至少6個有興趣的買主。

至於能付得起這個價格的潛在買主到底有多少人，根據Wealth-X年度億萬富翁調查，全球大約有2500人身價超過10億美元。1060125

(中央社)