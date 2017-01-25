詹啟賢弔唁辜成允：待人謙和 實在不捨

台泥集團前董事長辜成允意外過世，甫宣布參選國民黨主席的詹啟賢今天到台泥弔唁時表示，辜成允是一個溫文儒雅、待人謙和的人，他的過世實在令人不捨。

詹啟賢說，與辜成允認識有一段時間了，印象非常深刻，有好幾次參加國際會議，彼此交換意見，他待人謙和，對待朋友親切周到，真的不捨。1060125

(中央社)