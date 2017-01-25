故宮南院日本特展 換展一休和尚像

國立故宮博物院南部院區推出的「日本美術之最—東京、九州國立博物館精品展」，今天更換部分展件，重要展件包括日本重要文化財「一休和尚像」。

故宮表示，這項日本特展直到3月5日，更換部分展件，重要展件包括「一休和尚像」，這位家喻戶曉、聰明可愛的小和尚，與展出中的老和尚畫像，雖無法令人聯想，但確是如假包換的同一人。

其他日本國寶重要換展文物，還包括現存年代最早的「孔雀明王像」；九州國立博物館典藏的「太刀」；傳天璋院（篤姬）用的「白地牡丹藤菊葵花束紋外袍」，及反映當時武士或貴族爭相向千利休求贈茶杓的「千利休致森傳兵衛尺牘」等文物。

故宮南院配合春節假期，推出春節慶祝活動，包括日本電影季影片欣賞、響綻室內樂團、藤井俊充爵士樂團的樂曲表演、御守及新春賀卡製作體驗、日式傳統包巾風呂敷手作課程等。1060125

(中央社)