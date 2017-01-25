美退TPP 加總理：太平洋貿易轉向日陸

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美國總統川普今天簽署行政命令，美國正式退出跨太平洋夥伴協定（TPP）。加拿大總理杜魯道指出，太平洋貿易焦點將轉向日本和中國大陸。

法新社報導，杜魯道（Justin Trudeau）在記者會中指出，與歐洲聯盟簽署自由貿易協定後，加拿大去年也開始與日本商討改善貿易關係，並預定下個月就自由貿易與大陸展開試探性會談。

澳洲及其他國家已表達可能仍會貫徹TPP，杜魯道則迴避加拿大是否參與因美國退出而稍微變小的TPP相關提問。

他說：「我們知道與亞洲成長中經濟體加強交往是確保加拿大工作機會和繁榮的重要做法，我們會繼續這麼做。」

川普（Donald Trump）要求重新協商北美自由貿易協定（NAFTA），即將與川普會談的杜魯道指出，他將重申兩國歷史性的堅強貿易關係。他特別提到「加美經濟非凡的關聯度」指出，加拿大是美國35個州的最大出口巿場。

路透社報導，儘管澳洲、紐西蘭誓言挽救沒有美國參與的TPP，加拿大今天指出，少了美國，TPP將無以為繼。

加國外長方慧蘭（Chrystia Freeland）在亞伯達省卡加立（Calgary）告訴記者：「這項協定只能在美國也是批准國的情況下生效，所以TPP這項協定不可沒有美國這個成員。」（譯者：中央社何宏儒）1060125

(中央社)