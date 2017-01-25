林書豪新年會球迷 NBA旗艦店舞龍舞獅

農曆新年即將到來，美職籃NBA在曼哈頓旗艦店今晚邀請布魯克林籃網台裔球星林書豪與粉絲相見歡，搭配舞龍舞獅，提前歡度新年，吸引不少球友冒雨同歡。

昨天才剛被籃網宣布列入傷兵的豪小子，因復健時再度傷及左大腿肌腱，仍須3至5週休養復健，也就是最快2月中下旬才會再回到球場。

列入傷兵的林書豪先前已錯失了籃網在1月15日首辦的「台灣之夜」，連同2月3日即將登場的「中華之夜」，球迷都無法看到林書豪場上奔馳身影。

本週五是農曆除夕，美職籃商品店（NBASTORE）位於曼哈頓第5大道旗艦店，今晚邀請林書豪與球迷提前歡度金雞年，只要消費20美元以上者，都可以近距離與豪小子一會，並索取簽名及免費紀念品，吸引不少球迷冒雨出席。

主辦單位還邀請很有華人年味的舞龍舞獅表演及播放過年音樂，現場並有許多春聯、紅包及擺設年節物品，相當喜氣，林書豪很親切與球迷相會及合影留念。1060125

(中央社)