陳副總統臉書貼禱文與手繪圖 盼救年金

兼任國家年金改革委員會召集人的副總統陳建仁今天透過社群網站臉書貼祈禱文與手繪圖呼籲，「讓我們能夠搶救年金危機於懸崖邊緣」，「主！我願意背著(你,去人加示)賞賜的十字架」。

年金改革國是會議22日落幕，年金改革委員會副召集人林萬億日前表示，會納入各方意見，希望3月送年金改革修法草案到立法院，最晚不要超過5月20日。

陳副總統上午透過臉書（facebook）貼祈禱文與手繪圖，手繪圖是1個人騎在1匹馬上，底下是「年金懸崖」，圖中文字寫著「懸崖勒馬，搶救年金危機」。

陳副總統祈禱文寫著，感謝天主，讓年金改革國是會議在和平、理性、冷靜討論中圓滿完成；讓每位與會者集思廣益，實現年金「公義和仁愛」，讓「我為人人，人人為我」互助精神得以伸張。讓大家搶救年金危機於懸崖邊緣，再造全民均享的年金制度。

陳副總統說，「我願意背著賞(你,去人加示)賜的十字架，跟隨(你,去人加示)的腳步，疼惜每一個人，如同一(你,去人加示)樣，帶給台灣新年新希望。阿門！」。1060125

(中央社)