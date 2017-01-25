直播求送禮盒救援挨轟危險 李李仁回應了

李李仁直播求送禮盒救援，引發討論。（圖／取材自李李仁臉書）

面對網友質疑，李李仁也做出回應。（圖／本報系資料照片）

由李李仁、納豆、王少偉等主持的實境外景節目《綜藝3國智》，節目中設定益智關卡闖關，李李仁昨（24日）則現身台北街頭錄影，為了完成任務在臉書直播，請網友幫忙買犁記禮盒救援，不過此舉也惹網友留言轟危險，對此，李李仁也做出回應。

李李仁昨在捷運市府站錄影進行闖關，同時在臉書直播，請網友幫忙買犁記禮盒，並發文：「請問有朋友在捷運市政府站附近嗎？我需要犁記禮盒，可以幫我買過來嗎？感激不盡！」同時也強調「如果二十分鐘到不了的朋友，就沒關係了！謝謝大家」有粉絲趕過去幫忙，但最後李李仁也輸掉遊戲。

李李仁在網路上求支援，引部分網友留言轟危險「這樣趕路是危險性高，李李仁也要顧及人生安全吧！」事後，李李仁也發文：「今天因為錄三國智的關係！有用粉絲專頁請大家幫忙，真是不好意思！」坦言當下的確沒有想到這件事，李李仁也提到，身為遊戲者以及設計遊戲的製作單位，在未來的節目內容應該要有更全面的考量。

(中時電子報)