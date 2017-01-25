傳IU別戀李準基 經紀人：僅是好同事

南韓網路盛傳歌手IU與男友張基河分手，是因她移情別戀李準基。對此，李準基所屬經紀公司Namoo Actors予以否認，並強調「僅是好同事」。

南韓「亞洲經濟」指出，經紀公司負責人向媒體表示，兩人本來就很熟，說他們交往根本沒有事實根據，他們只是好同事的關係。

據報導，IU於2015年10月被爆與大她11歲的樂團主唱張基河交往，隨後兩人對外承認戀情。而就在今年1月23日，兩人緣分畫上休止符，今後決定以前後輩的關係相處。

至於IU移情別戀李準基的傳聞，是由於他倆主演韓版電視連續劇「步步驚心─麗」，去年底的電視演技獎頒獎典禮上，主持人還曾調侃倆人「關係令人懷疑哦？」。

另外，IU在台灣舉辦演唱會時，李準基還以貴賓身分粉墨登場為IU加油打氣，令粉絲關心揣測。1060125

(中央社)