NBA》肘擊韋少 勇士惡漢：我是故意的

勇士先發中鋒帕丘利亞(右)，上周在與雷霆之戰中將韋斯布魯克擊倒在地而引發爭議。(美聯社資料照)

勇士在上周與雷霆之戰，勇士最終雖然輕鬆獲勝，但先發中鋒帕丘利亞在該役出現肘擊韋斯布魯克的畫面，韋少當場倒地掩面不起，帕丘利亞被吹判惡意犯規。帕丘利亞近日在受訪時表示，「我是故意放倒他的，因為他先前也曾幹了我一記拐子，我只不過是報復回來而已。」

根據《舊金山紀事報》指出，帕丘利亞在該役結束後選擇沉默，並沒有說明整起事件的始末，如今帕丘利亞回顧此事，「韋斯布魯克先前在我方進行反攻的時候先用手肘打在我的臉上，接下來的狀況是我的正常反擊，絲毫不會感到愧疚。」

對此，韋斯布魯克說，「完全沒問題，我也不會在意，但下次我會狠狠踢爆他的屁股。」勇士與雷霆下次對戰將是在2月12日，地點則是在奧克拉荷馬。

(中時電子報)