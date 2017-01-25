川普：去年大選有數百萬人非法投票

我要評比

白宮今天證實，總統川普（Donald Trump）認為有數百萬人在去年11月大選非法投票，但不願提供證據支持。

法新社報導，川普稍早告訴國會領袖有多達500萬人非法投票，數小時後，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）證實川普這麼想。

史派瑟表示：「他說可能有3到500萬人非法投票，是根據他看到的研究。」

「我想，總統根據他握有的研究和資訊，這樣認為已經一段時間了。」

如果此事獲得證實，就是美國史上最大政治醜聞之一，可能根本性地傷害外界對美國民主的信心。1060125

(中央社)