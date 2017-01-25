屏福安宮送金幣慈鳳宮送錢母 新春開運
金雞年，屏東最大土地公廟車城鄉福安宮製作3萬枚雞年招財金幣，除夕夜開始發送；屏東歷史最悠久媽祖廟屏東市慈鳳宮也製作新台幣50元面額錢母，除夕夜發送給民眾。
福安宮今年開始製作3萬枚雞年招財金幣，預計連續製作12年，完成1套12生肖招財金幣，除了除夕夜發送4000枚，初一至初五早上9時起，都可以到福安宮前廣場排隊索取，每天3000枚，送完為止。
福安宮今年的拜頭香活動，預計在除夕夜（27日）晚上7時30分開始領取金幣兌換券及摸彩券，10時20分開始拜頭香儀式，拜完頭香後，進行摸彩，參與活動民眾有2次摸彩機會，除了價值超過百萬元的液晶電視、洗衣機、冰箱等獎品，還能以摸彩券領取背包、環保袋或鑰匙圈。
屏東市慈鳳宮除夕當天晚上11時開廟門，供民眾拜頭香，廟方將準備近萬個一向被信徒視為「錢母」的面額50元媽祖紅包，與信眾分享過年喜氣，大年初一起另備10元紅包發送民眾，送完為止。
另外，屏東市都城隍廟今年也準備了5000份10元Q版發財金，將於大年初四上午9時接財神時，分送信眾。1060125
(中央社)
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