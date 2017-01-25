陸菇佯充日韓高檔菇 業者交保

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不肖業者利用金門小三通模式，以「化整為零」方式，攜帶大陸生產香菇入境，佯充國產或日、韓高檔香菇出售。檢方今天諭令黃姓業者等人5至30萬元交保。

新北地檢署諭令囤貨倉庫葉姓、莊姓、陳姓管理人分別以新台幣20萬元交保；食品行黃姓負責人20萬元交保；許姓、許黃姓收香菇車手交保5萬元，3名被告限制住居。

新北地檢署指揮北部地區機動工作站、海巡署宜蘭、苗栗機動查緝隊，及財政部關務署基隆關組成專案小組，針對走私集團透過金門小三通走私大陸香菇入境情形進行調查。

專案小組昨天兵分11路於台北市、新北市及金門縣執行搜索，查扣大陸走私香菇2000公斤及相關犯罪贓證物，並約談18人。

專案小組在民國104年發現這個走私集團長期在大陸地區採購大量香菇，再由集團成員於廈門或泉州招攬經由小三通入境金門的旅遊團體或個人，以每包乾香菇支付新台幣300元至500元不等代價，委託從金門入境後轉乘國內航線時，將大陸乾香菇再從各機場攜入本島。

走私集團再由走私集團派駐機場的收貨人員聯繫取貨，集中運往倉庫，分批銷往各地傳統市場及南北貨業者，估計不法獲利逾數千萬元。

走私集團以「化整為零」方式透過旅客攜帶，走私大陸香菇進入台灣，再佯稱國產香菇或高檔日韓香菇售予不知情的消費者食用，以牟取暴利，涉嫌違反懲治走私條例及刑法詐欺罪嫌。1060125

(中央社)