高鐵春節疏運啟動 9天1576班

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明天(26日)小年夜，台灣高鐵今天起啟動春節疏運計畫，9天共開出1576班列車。

台灣高速鐵路股份有限公司說，今年春節加開400班次列車（南下199班、北上201班），9天共提供1576班次列車旅運服務，已訂票旅客須利用便利商店、T Express手機購票系統等站外售票通路，儘速完成取票。

為方便尚未訂位旅客規劃行程，每天在台灣高灣企業網站及各車站公布疏運期間標準車廂對號座熱銷車次資訊，旅客可於購票前先查詢欲乘車時段售票狀況，選取適當車次。

台灣高鐵說，春節假期疏運期間各車次，都依旅運需求配置3到5節自由座車廂，方便旅客彈性規劃行程。如果旅客未能購得理想時段對號座車票或有臨時性行程，建議考慮利用自由座，持悠遊聯名卡旅客（需預先開啟自動加值功能）可直接感應進站搭乘自由座。

台灣高鐵建議內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆與宜蘭等地旅客，就近多利用高鐵南港站搭車，節省時間。

台灣高鐵說，春節期間各車站人潮多，已增派人員全力協助旅客疏運，也呼籲旅客提前到站。1060125

(中央社)