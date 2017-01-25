人民幣中間價才大升又大降 走勢震盪

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人民幣兌美元匯率中間價在連續兩天升值後，今天大幅貶值2.65分，成為1美元兌人民幣6.8596元。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，25日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元兌人民幣6.8596元，較24日的6.8331元貶值2.65分。

人民幣近日走勢震盪，24日才大幅調升2.41分，創兩個多月來最大升值幅度；今天又下調2.65分，是兩週來的最大降幅。

新浪財經分析，美元指數仍在高位回調趨勢中，近期人民幣匯率仍可能保持震盪運行的格局。1060125

(中央社)