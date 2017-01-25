創校1學期 屏崇華國小發明展唯一獲獎

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屏東縣崇華雙語小學創校才1學期，就在IEYI世界青少年創客發明展中獲獎，為屏東縣唯一獲獎小學。（崇華國小提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年1月25日

屏東縣崇華雙語小學創校才1學期，就在IEYI世界青少年創客發明展中獲獎，為屏東縣唯一獲獎小學。

崇華雙語小學3年級學生以「時尚髮圈MP3」、「緊急野外求生濾水傘」分別獲1銅1佳作成績。

「緊急野外求生濾水傘」由3年級學生黃至豪、羅宥楷、趙苗松設計，羅宥楷表示，上科學探索課時，老師在創意發明單元提到許多野外求生工具，聯想到可利用雨傘來做濾水系統，設計出透過裝在雨傘內複合式濾水結構，讓人在野外緊急時可有乾淨水源取用。

「時尚髮圈MP3」則是因隊員黃卉萍、戴振宇、王聖晰都喜歡聽音樂，平時在運動時MP3一直摔壞，設計出跟髮圈結合的「時尚髮圈MP3」。1060125

(中央社)