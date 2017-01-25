一銀盜領案審結 安德魯等人判刑5年

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台北地院今天審結「一銀盜領案」，認定被告安德魯、潘可夫與米海爾觸犯妨害電腦使用等罪，判處5年有期徒刑，併科新台幣60萬元，贓款7700多萬元沒收，全案可上訴。

台灣台北地方法院檢察署表示，尊重判決，待收判決後，經研議再決定是否提上訴。

這起案件發生在去年7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行提款機不斷吐鈔，且有2名竊賊疑心虛逃逸，警方獲報後向一銀詢問，才知事態嚴重。

北檢調查發現，全案共22名嫌犯，僅主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）、車手米海爾（Colibaba Mihail）及潘可夫（Niklae Penkov）相繼在宜蘭縣、台北市區飯店落網，其餘19人案發後搭機潛逃出境，已發布通緝。

北檢去年9月13日偵結，認為本案已嚴重擾亂、破壞國內金融秩序，引發國民極大恐慌，影響深遠，當時建請法官對安德魯等3人各量處有期徒刑12年，以資懲儆。

安德魯等3人先前庭訊時說，如果被判有罪，會上訴，不放棄任何可證明清白機會，也希望早日打完官司，回國與家人相聚。1060125

(中央社)