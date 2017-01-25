一銀盜領案審結 安德魯等人判刑5年
台北地院今天審結「一銀盜領案」，認定被告安德魯、潘可夫與米海爾觸犯妨害電腦使用等罪，判處5年有期徒刑，併科新台幣60萬元，贓款7700多萬元沒收，全案可上訴。
台灣台北地方法院檢察署表示，尊重判決，待收判決後，經研議再決定是否提上訴。
這起案件發生在去年7月10日晚間，有民眾目擊第一銀行台北市古亭分行提款機不斷吐鈔，且有2名竊賊疑心虛逃逸，警方獲報後向一銀詢問，才知事態嚴重。
北檢調查發現，全案共22名嫌犯，僅主嫌安德魯（Peregudovs Andrejs）、車手米海爾（Colibaba Mihail）及潘可夫（Niklae Penkov）相繼在宜蘭縣、台北市區飯店落網，其餘19人案發後搭機潛逃出境，已發布通緝。
北檢去年9月13日偵結，認為本案已嚴重擾亂、破壞國內金融秩序，引發國民極大恐慌，影響深遠，當時建請法官對安德魯等3人各量處有期徒刑12年，以資懲儆。
安德魯等3人先前庭訊時說，如果被判有罪，會上訴，不放棄任何可證明清白機會，也希望早日打完官司，回國與家人相聚。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。