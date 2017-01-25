疑闖平交道遭撞不治 花蓮火車誤點

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花蓮縣壽豐鄉平和村平交道25日上午發生火車撞人事故，疑有民眾闖入路線遭一列普悠瑪號撞及，志學、壽豐間一度路線受阻，受傷民眾送醫後不治，列車延誤3列次共41分。（讀者提供）中央社 106年1月25日

花蓮縣壽豐鄉平和村平交道今天上午發生火車撞人事故，疑有民眾闖入路線遭一列普悠瑪號撞及，志學、壽豐間一度路線受阻，受傷民眾送醫後不治，列車延誤3列次共41分。

台鐵表示，207A次迴送普悠瑪自強號，上午6時47分於志學-壽豐間平和村平交道（15公里+156公尺），疑因行人肇事致死傷事故，受傷行人已送醫。

經路警蒐證處理後，上午7時7分開車，影響3列次共誤點41分，旅客約180人受影響。1060125

(中央社)