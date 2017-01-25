電子零組件製造業職缺 創5年同月新高
勞動部今天表示，根據旗下的台灣就業通網站統計，「電子零組件製造業」的新登記求才人數為8739人，年成長率達18.72%，職缺數創下近5年同月新高。
根據行政院主計總處23日公布國內105年12月失業率為3.79%，較105年11月3.87%下降0.08個百分點，較前一年同月則下降0.08個百分點。
勞動部勞動力發展署「台灣就業通」網站資料庫統計，105年12月份各公立就業服務機構新登記求才人數為8萬5389人，較上月減少20.14%，新登記求職人數總計5萬4829人，較上月減少12.31%，平均每一位求職者有1.56個工作機會，較上月減少0.15個工作機會。
雖然年前整體徵才數較少，但住宿餐飲業與製造業的職缺數跟去年同月比，分別上升3.67%與3.35%。尤其「電子零組件製造業」受到通訊晶片、電源管理晶片及面板驅動IC 等需求熱絡，以及智慧科技應用擴增，帶動生產需求持續成長影響，職缺數也創下同月新高。
勞動力發展署表示，105年12月「電子零組件製造業」的新登記求才人數為8739人，年成長率達18.72%，目前友達光電、欣興電子、群創光電、艾克爾國際、力成科技等科技大廠，均釋出上百個工作機會。1060125
(中央社)
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