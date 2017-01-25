1秒神偷 男藉兌獎摸走刮刮樂

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竹南警分局25日指出，後龍鎮1家彩券行連續3天發生刮刮樂短少，經調查發現是洪姓男子趁著業者不注意的空檔，偷走整疊刮刮樂，不法所得已花用殆盡，全案依竊盜罪嫌移送法辦。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 106年1月25日

竹南警分局今天指出，後龍鎮1家彩券行連續3天發生刮刮樂短少，經調查發現是洪姓男子趁著業者不注意的空檔，偷走整疊刮刮樂，不法所得已花用殆盡，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

後龍鎮上的彩券行因應年節期間，於12月份剛買進許多新的刮刮樂，但當天明明只有1名顧客上門，購買2張刮刮樂，但刮刮樂的數量卻短少30餘張，業者驚覺不對勁，調閱監視器畫面才發現原來這名顧客竟是小偷。

業者表示，這名男子連續3次上門光顧，每次都拿出已刮完的刮刮樂說要兌獎，並開始挑選新的刮刮樂，趁著業者不注意時，將最後幾張刮刮樂摺疊起來，轉身放到褲子口袋中，手法熟練前後過程只花不到「1秒鐘」。

業者指出，小偷專挑方便對折的價值新台幣200元刮刮樂行竊，一次偷走30餘張，3次下來總共損失上萬元，警方獲報後，過濾路口監視器畫面，鎖定洪男涉有重嫌，進一步約談他到案說明。

洪男看到自己行竊過程全都被錄了下來，坦承因缺現金花用，才會利用這種手法行竊，訊後被依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。1060125

(中央社)