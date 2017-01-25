1秒神偷 男藉兌獎摸走刮刮樂
竹南警分局今天指出，後龍鎮1家彩券行連續3天發生刮刮樂短少，經調查發現是洪姓男子趁著業者不注意的空檔，偷走整疊刮刮樂，不法所得已花用殆盡，全案依竊盜罪嫌移送法辦。
後龍鎮上的彩券行因應年節期間，於12月份剛買進許多新的刮刮樂，但當天明明只有1名顧客上門，購買2張刮刮樂，但刮刮樂的數量卻短少30餘張，業者驚覺不對勁，調閱監視器畫面才發現原來這名顧客竟是小偷。
業者表示，這名男子連續3次上門光顧，每次都拿出已刮完的刮刮樂說要兌獎，並開始挑選新的刮刮樂，趁著業者不注意時，將最後幾張刮刮樂摺疊起來，轉身放到褲子口袋中，手法熟練前後過程只花不到「1秒鐘」。
業者指出，小偷專挑方便對折的價值新台幣200元刮刮樂行竊，一次偷走30餘張，3次下來總共損失上萬元，警方獲報後，過濾路口監視器畫面，鎖定洪男涉有重嫌，進一步約談他到案說明。
洪男看到自己行竊過程全都被錄了下來，坦承因缺現金花用，才會利用這種手法行竊，訊後被依竊盜罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。