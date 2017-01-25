李棟旭安排亞洲巡迴會粉絲
南韓tvN熱播連續劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」剛剛落幕，收視率和人氣雙豐收。在劇中飾演「陰間使者」的演員李棟旭人氣飆漲，成為眼下最炙手可熱的男星之一。
南韓「亞洲經濟」今天指出，李棟旭所屬經紀公司King Kong娛樂今天表示，李棟旭將於3月12日在首爾舉行粉絲見面會，並從4月起在亞洲各地舉行巡迴粉絲見面會。
經紀公司說，李棟旭在結束「鬼怪」的拍攝後，目前忙於拍攝廣告和雜誌，日程十分繁忙。但為回饋熱情粉絲，在百忙之中仍抽出時間準備見面會。至於具體的粉絲見面會日程和地點，將在春節休假後公開。1060125
(中央社)
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