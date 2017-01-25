MLB》范圖拉出殯 昔訓練員：整座城市為他哭泣

皇家火球男范圖拉車禍身亡，今於多明尼加舉辦喪禮。(美聯社資料照)

由皇家隊職員共同護送范圖拉的棺木，前往當地公墓。(美聯社)

數千人聚集在多明尼加拉斯特雷納斯鎮(Las Terrenas)，送別魂斷車禍的皇家投手范圖拉最後一程，即使事發已過三天，看見親人變成冰冷的遺體，范圖拉的家人們，個個難掩悲傷的情緒啜泣，他的母親更是當場倒在皇家荷斯莫(Eric Hosmer)懷中，哭喊「我的兒子！」

小貨車載著范圖拉的棺木，前往當地的公墓，荷斯莫和范圖拉的搭檔、皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)隨侍左右，皇家隊職員也緊跟在後；此外，球星坎諾(Robinson Cano)、「老爹」歐提茲、奎托(Johnny Cueto)、已轉往馬林魚的沃奎茲、「神之右手」佩卓馬丁尼茲(Pedro Martinez)等球星，也紛紛到場致意。

「要堅強點，」看到范圖拉母親情緒失控，裴瑞茲馬上安慰她說，「我們在這支持著你，不會忘記你說的一切。」看著此情此景，莫爾不禁哭紅眼說，「回憶會一直跟著我。」小貨車在眾人陪同下抵達目的地，沃奎茲及奎多把棺木搬下車，送昔日好隊友前往最後的安息地。

14歲時就認識范圖拉、在皇家多明尼加棒球學校擔任他生涯初期訓練員的拜耶茲(Victor Baez)，不禁憶起過去，「范圖拉並不是瘋狂的傢伙，他總看起來很興奮，有時有點衝動，但他是個好孩子。當他投球時，全國都關注著他。現在就像失去了一個家人，今天，整個城市為他哭泣，我們都哭了。」

(中時電子報)