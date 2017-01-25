麥可傑克森逝世7年多 女兒爆他是遭謀殺

女兒爆父親麥可傑克森是遭到謀殺，而非意外。(圖／達志影像)

已逝流行音樂天王麥可傑克森死因眾說紛紜，近日她的女兒芭莉絲接受專訪時透露，父親的死背後隱藏更大的陰謀，她認為他是遭到謀殺，而非意外。

芭莉絲近日接受「滾石雜誌」專訪提到，麥可傑克森生前曾提到「有人想殺掉他」，她認為他死於謀殺，而非意外，家中每個人都知道他被陷害的真相，等到時機成熟，她會揭露全部，現只能說這麼多。

她更要父親的私人醫師莫瑞承擔部分責任，因父親生前高度依賴注射麻醉藥異丙酚，這顯示事件背後有更大陰謀論。芭莉絲也自爆14歲時曾遭一名陌生人性侵，讓她患憂鬱症並沾上毒癮，還多次企圖自殺。

(中時電子報)