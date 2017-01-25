美學者批川普改變一中政策 台灣變輸家

我要評比

美國總統川普上台後，外交政策面臨諸多變數。美學者持續批評川普，認為「美國優先」其實是「美國唯一」。如果改變「一中政策」，台灣將是真正輸家，安全將遭受嚴重威脅。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）副會長、前國務院顧問米勒（Aaron David Miller）及卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）高級研究員索考斯基（RichardSokolsky）列舉川普5大外交政策的可能疏失，包括退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP）、遷移美駐以色列大使館、質疑北大西洋公約組織（NATO）及歐盟、改變「一中政策」及改善與俄羅斯關係。

學者擔心川普改變行之已逾40年的一中政策，恐導致美國利益、美亞洲戰略陷入災難性衝擊。現行政策讓美國可以保護台灣，同時維護美方利益下的美中關係，並擴大與台灣的關係。

這篇登載在「華爾街日報」評論文章指出，如果川普承認（recognize）台灣，最終可能導致與北京發生軍事衝突的危險，讓美國在亞洲利益蕩然無存。

米勒及索考斯基擔心，改變一中政策的真正輸家是台灣，將置台灣安全於嚴重災難。

文章同時提及美國退出TPP無一好處，將逼迫其餘11國自行結盟或導向中國主導的「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，損及美國出口及美國對亞太區域安全與繁榮的信任度。

至於遷移美國駐以色列大使館，從特拉維夫到耶路撒冷，不只扭轉幾十年來的美國政策，更將損害美國的國家利益。而質疑北大西洋公約組織及歐盟，只會擴增俄羅斯影響力；另外，美俄聯手打擊伊斯蘭國，不能以犧牲烏克蘭、歐洲團結和波羅的海安全為代價。1060125

(中央社)