睽違19年 日本相撲界再迎本土横綱
日本傳統國粹之一的相撲，其賽事最高位階為橫綱，自1998年若乃花晉升、1999年由夏威夷出身的相撲武藏丸繼任後，長達19年時間再無日本本土相撲晉升至橫綱之位，長期由蒙古籍相撲「壟斷」。如今在擊敗現任橫綱白鵬後，以14勝1敗之姿晉升新任橫綱的稀勢之里寬，已正式成為繼若乃花之後、19年來第一位日本本土出身的橫綱。
據日本讀賣新聞報導，日本傳統競技之一的相撲，近日來傳出好消息，連年挑戰失敗的「大關」稀勢之里寬，成功在日前的東京賽事中擊敗現任橫綱白鵬，正式成為19年來首位日本本土出生的橫綱。原名萩原寬的他，茨城縣出生，中學畢業後進入相撲部屋受訓，2004年以18歲之姿進入正式賽事，由師傅改名為「稀勢之里寬」，並在7年後得到相撲協會一致認可，晉升為日本相撲界第二高的位階-「大關」，2003年起連年挑戰目前最資深的蒙古籍橫綱白鵬未果，直到今年1月才順利贏得比賽並獲得晉升。
相撲是日本傳統的國粹與競技，在《古事記》和《日本書紀》都有紀錄，至近現代以來更演化成職業運動，分為幕內幕外共10級別，擁有入幕比賽資格、並被稱為「力士」的相撲共有5級，最高階為橫綱，依序分為大關、關脇、小結和前頭，此外另有身為候補力士的「十兩」能入幕比賽，江戶時代入幕的相撲力士是被允許和武士一樣擁有配戴刀具的特權。近年來日本相撲界愈來愈多外籍力士加入，蒙古、夏威夷，甚至歐洲國家都有，其中現役的4位橫綱皆是蒙古籍，他們的到來也讓日本相撲加入不少蒙古摔跤的技巧。
由於相撲競技被視為一種祭神的競技，每回競技前雙方除了繁瑣的儀式動作外，還要向土俵內撒鹽辟邪，由穿著武士服的行司為裁判官，只要有一方力士的腳或身體觸及圓形土俵之外就算輸。相撲在現代日本社會仍享有頗高的知名度與地位，像1995年晉升橫綱的貴乃花，因為其年輕帥氣面貌和優異成績擄獲不少女粉絲，其與女星宮澤理惠的婚約更曾轟動一時。
(中時電子報)
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