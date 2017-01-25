昆凌錄影二度嘔吐、請長假 江柏樂斷言：雞年一定生

昆凌錄影時二度衝出嘔吐，又從去年底開始請長假，引發懷上第二胎的揣測，命理師江柏樂也說她今年必生子。(中時資料照片)

今年23歲的「天王嫂」昆凌，曾放話25歲前要生完三胎，去年夏天也說過2017年最大目標就是在給老公周杰倫添個小寶貝，不料卻患輕微的「多發性囊腫」，為孕事增添了一道關卡，然有圈內人士透露，昆凌去年底開始跟公司請長假，錄影時還疑似「害喜」，被疑又懷上了，命理師江柏樂更斷言，天王嫂應已懷孕，只是礙於習俗不能說！

據《壹週刊》報導，昆凌2015年生下女兒小周周，產後2個月就瘦回少女樣，接戲、代言、出書還開咖啡廳，沒想到如此努力拚事業的她，去年底開始減少曝光，即使有媒體約她受訪宣傳咖啡廳，她都以放假為由拒絕，只用文字回覆，懷上第二胎的消息不脛而走。

去年8月昆凌出席中國購物網站活動時，就說了近期目標是拚第二胎，而同年12月，她錄節目時2度衝出現場嘔吐，疑似是害喜症狀，但經紀人表示她是吃中藥反胃，還沒懷孕，但待工作告一段落後，昆凌即刻就請了長假，外界問起時，經紀人便以：「昆凌這段時間休息」簡單帶過，沒多做解釋。

而命理師江柏樂以易經為周杰倫、昆凌夫妻檔卜卦，得到「天雷无妄」卦象，斷言：「她(昆凌)可能已經懷孕了喔！雞年一定會生小孩」，卦象顯示生男孩機率高，也說夫妻倆至少會生3、4個孩子，然另名命理師謝沅瑾卻說，周董命格中「子」緣較薄弱，因此第二胎可能還是女寶寶，對此，昆凌經紀人表示：「工作有預定的排程，去年她就已預訂好今年的休假時間，不是因為懷孕推掉工作」。

(中時電子報)