高麗菜買太多免驚 種子達人一招常保新鮮

種子達人林惠蘭教大家3分鐘簡單栽種，不放冰箱也能保存高麗菜的小秘訣。(影片來源/種子盆栽藝術臉書)

種子達人林惠蘭表示，將高麗菜種在土壤中，或用杯子水耕，讓高麗菜再度長根，恢復種植時狀態就能保持新鮮不會爛掉。(圖/種子盆栽藝術提供)

年關將至，高麗菜盛產價崩卻讓農民笑不出來，有「綠色蔬菜之王」之稱的高麗菜，具有抗氧化、抗癌效果，民眾不妨趁機撿便宜又能做公益。如果怕一次購買多顆，吃不完會爛掉，別擔心，種子達人林惠蘭教大家3分鐘簡單栽種，不放冰箱也能保存高麗菜的小秘訣。

首先，高麗菜買回來後，用刀子小心將中間的硬梗修整齊，若不處理乾淨，泡到水或種在土裡都容易爛掉。接著將花盆中的土壤堆成小山，把根部插入土內、澆水就完成囉！

林惠蘭表示，種在室外花盆，或室內用杯子水耕都可以，關鍵就是讓高麗菜再度長根，恢復種植時狀態就能保持新鮮不會爛掉，大自然就是最好的冰箱，吃多少切多少，買再多也不怕。

(中時電子報)