春節遊嘉義 綠色低碳輕旅行選擇多

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春節期間遊嘉義，縣政提供搭高鐵、開車、騎電動機車等不同玩法，行程各有特色，並有春節活動優惠，讓遊客賓至如歸。

嘉義縣政府今天表示，大年初一至初五（28日至2月1日），遊客搭乘台灣好行故宮南院線，只要在沿途的頂菜園、板陶窯、奉天宮的德旺商旅前、金桔農莊、旺萊山、松田崗、嘉義觀光酒廠及卡普秀時空膠囊觀光工廠拍照打卡，並上傳臉書，即可向店家索取可愛有趣的「虎爺愛打貓」Line貼圖手機擦拭貼。

縣府指出，今年與易遊網合作推出「回嘉綠旅行」，「搭高鐵到嘉義，開賓士遊嘉義」，遊客搭乘高鐵抵達嘉義後，租用易遊網的賓士smart遊嘉義景點，購買易遊網ezCar行程並加購故宮南院日本特展套票，可獲得縣府與荷蘭藝術家霍夫曼（黃色小鴨創作者）合作推出的限量泡泡樹蛙提袋及L夾。

另外，即日起，嘉義縣低碳運具轉運中心與綠悠遊公司合作推出「4+2輪電動車新玩法」，使用電動汽車接駁，並搭配電動機車進行深度輕旅行，1日遊行程每人新台幣1199元起，就能輕鬆暢遊故宮南院和高跟鞋教堂等景點。

春節期間（28日至30日），東石漁人碼頭舉辦嘉義特色美食伴手禮展售會，遊客不僅能選購年節禮品，還能欣賞變臉等表演；新港魅力商圈「新港年貨大街」有39個商家販售商品，食衣住行育樂都有，遊客可到新港祈福、採買年貨。1060125

(中央社)