美退TPP 鄧振中：能參與區域整合 台灣都不應放棄

美國總統川普正式簽署第一份行政命令，退出TPP，對此各界均解讀對台灣有利。身兼行政院對外經貿談判辦公室總談判代表的政委鄧振中表示，這是台灣的機會，應掌握契機。未來政府會對美國新政府展開遊說攻勢，且在國內繼續調適自由化政策，以這二大策略迎戰國際新局挑戰。

鄧振中說，川普簽下退出TPP行政命令的同時，也表示貿易對美國很重要，並向英國表示要重新談判雙邊貿易協定，幾個月內即可重新安排好，因此英國首相梅伊除安排北大西洋公約組織的結盟外，也要忙著和美國談判雙邊貿易協定。

針對美國新政府重新調整國際經貿秩序，鄧認為，接下來全球各國都會處於很忙碌狀態，除了各國要重新重新洽談雙邊貿易協定外，亞太11國組成的TPP要何去何從？尤其日本國會已批准加入TPP程序，下一步要怎麼走？紐澳也都支持繼續推動，甚至有意拉進中國大陸等國家，強化TPP陣容。

一旦沒有美國的TPP，台灣是否仍考慮爭取加入？鄧說，只要有機會參與任何區域整合，台灣都不應該放棄，要為企業爭取在全世界經商公平競爭的機會，不能讓台灣企業在全球市場受到差別關稅稅率，及市場障礙等不公平貿易的打壓。

鄧振中表示，川普總統重新安排和各國的雙邊貿易協定跑不掉，看各國如何掌握，每一個國家有它的優點和本錢。未來美國和各國進行雙邊貿易協定安排的一舉一動，政院對外貿易談判辦公室會緊盯美國境內各項貿易新政策，及和各國展開洽簽雙邊貿易協定的風吹草動和進度，以作為我國研擬對策的應變因應之道。

鄧指出，和美國維持TIFA架構的協商，是解決台美間易障礙的一座橋樑，但要建立企業在美國有公平競爭的環境，長久仍需努力爭取台美間洽簽雙邊經貿協定。

他進一步表示，川普是否打台灣牌作為亞太經貿新戰略值得觀察，但面對新的國際局勢，台灣的戰略佈局，要爭取和美國建立更緊密的經貿關係目標很明確，在作法上有二大方向，一是展開對美國新政府的說服工作，讓美國新政府團隊了解台灣的優勢，同時國內也要繼續推動自由化市場的法規調適，做好與各國進行雙邊或多邊的經貿談判準備。

鄧說，台美之間有很好且長久合作的產業鏈配置，例如蘋果手機，和特斯拉電動車都是，沒有台灣優良品質的零組件及代工等供應鏈支持，美國無法成為競爭力強大的全球品牌，台美之間有太多產品都是互惠互利，台灣有很好的產業故事.可以向美方遊說。..

(工商)