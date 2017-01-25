NBA》半季各獎項得主 火箭包辦三獎最大贏家

美媒評論半季各獎項得主，火箭哈登獲得例行賽MVP。(美聯社資料照)

隨著明星賽即將到來，NBA的賽季也已過了一半，《The Ringer》針對半季各獎項做出了評析，火箭包辦了例行賽MVP(哈登)、最佳教練(丹托尼)與最佳第六人(艾瑞克古登)三大獎項，成為最大贏家。

火箭上季戰績41勝41敗，總教練麥克海爾下台一鞠躬，季後賽首輪被勇士淘汰，季末霍華出走，總管莫雷似乎一籌莫展，本季找來丹托尼執掌兵符，哈登被改造為控衛，這個改變讓火箭一飛沖天，哈登的表現有目共睹，打出最有價值球員身價。

丹托尼的帶兵風格就是快、狠、準，先前在尼克過得不如意，但來到火箭之後找到第二春，尤其是改造哈登的做法讓他在最佳教練這個獎項獲得極大競爭力。

最佳防守獎出現多人競爭局面，爵士戈貝爾與馬刺里歐納德都有機會獲取，但這個獎項最終落在勇士卓雷蒙格林的身上，理由是勇士本季在少了波格特之後，每一百回合失分103.4分，全聯盟最佳，卓雷蒙格林功不可沒。

最佳新秀：費城76人恩比德前兩季都在傷兵中度過，一場比賽都沒有打，本季每一百回合可攻下38.8分、15.3籃板、4.8阻攻，他不但身體壯碩，而且還有靈活的身手，被視為「非洲天王」歐拉朱旺與「俠客」歐尼爾的綜合體，

最佳第六人：艾瑞克古登很清楚自己在球隊中扮演的角色，當哈登在場上的時候場均36分鐘可攻下16.9分，當哈登退場之後，他場均36分鐘的得分飆升到28.3分。

最佳進步獎：巴恩斯上季在總冠軍系列賽披著勇士戰袍打得爆爛，當小牛提供頂級薪資給他的時候，外界頗多嘲諷，但巴恩斯在諾威茲基受傷休息的這段時間扛起重任，本季場均20.1分、5.3籃板，蛻變成為聯盟頂級射手。

(中時電子報)