爆京都浪漫約會王柏傑 許瑋甯怒「一片黑」

與王柏傑再傳曖昧情，許瑋甯今早在臉書po黑畫面回應。（圖／本報系資料照片）

女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，近年戲劇成績亮眼，而她自從與阮經天分手後，戀情進展備受矚目，日前曾與男演員王柏傑傳出緋聞，而今（25日）則被爆出與王柏傑同遊京都，兩人再傳曖昧情，許瑋甯今早則在臉書po黑畫面回應。

許瑋甯的戀情備受矚目，不過根據《鏡周刊》報導，許瑋甯被爆上月與王柏傑在京都鴨川悠閒散步，當時正值紅葉凋落，相當浪漫，當時王柏傑在京都拍戲，許瑋甯是去探班。對此，許瑋甯經紀人不回應，而王柏傑經紀人則表示，王柏傑在京都拍戲，有空檔都會和劇組一起出遊。

面對周刊報導，許瑋甯今早則在臉書po黑畫面，表示內容不予置評、攻擊適可而止「今天要寫我是這樣，我即刻就是，下一秒我又可以是另外一種，瞬息萬變的，揚揚灑灑非常精彩」，而她也自嘲年關將近，就讓大家打牙祭當消遣。

(中時電子報)