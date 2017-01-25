爆京都浪漫約會王柏傑 許瑋甯怒「一片黑」
女星許瑋甯從模特兒轉戰戲劇圈，近年戲劇成績亮眼，而她自從與阮經天分手後，戀情進展備受矚目，日前曾與男演員王柏傑傳出緋聞，而今（25日）則被爆出與王柏傑同遊京都，兩人再傳曖昧情，許瑋甯今早則在臉書po黑畫面回應。
許瑋甯的戀情備受矚目，不過根據《鏡周刊》報導，許瑋甯被爆上月與王柏傑在京都鴨川悠閒散步，當時正值紅葉凋落，相當浪漫，當時王柏傑在京都拍戲，許瑋甯是去探班。對此，許瑋甯經紀人不回應，而王柏傑經紀人則表示，王柏傑在京都拍戲，有空檔都會和劇組一起出遊。
面對周刊報導，許瑋甯今早則在臉書po黑畫面，表示內容不予置評、攻擊適可而止「今天要寫我是這樣，我即刻就是，下一秒我又可以是另外一種，瞬息萬變的，揚揚灑灑非常精彩」，而她也自嘲年關將近，就讓大家打牙祭當消遣。
(中時電子報)
關鍵字：許瑋甯
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。