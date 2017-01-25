選台南市長？ 林俊憲：過年期間徵詢

民進黨立委林俊憲在辦公室擺了一座「哆啦A夢」公仔。（周思宇攝）

民進黨立委林俊憲近日在辦公室擺放一座「哆啦A夢」等比例的大型公仔，期許自己能替台南市民服務。被問到是否意味宣布參選市長一職，林俊憲今仍未鬆口，僅表示目前只是在評估階段，過年期間將展開徵詢，跟幾個重要朋友討論一下，感謝大家關心。

林俊憲也打趣說，台南市其他立委對「選市長」的說法，很少一次不差、口徑一致，但都是表示交給「台南市民決定」，他當然也不能破壞默契。

林俊憲指出，對於南部兩大直轄市台南及高雄，黨內選對會將以公平、公正的初選機制來進行，因此他評估，有意參與者「年後就會加快腳步了。」

林俊憲也說，大家都在問台南、高雄會不會打得很激烈？以目前參選人數來看，確實很「熱鬧」，但民進黨黨內競爭本來就是常態，是很正常的狀況，也有行之多年的民主競選機制。

談及辦公室擺放「哆啦A夢」，林俊憲表示，上班氣氛比較輕鬆，也發現協調會成功比例提高，「我想很少有人能在小叮噹面前吵架」，而有一種「空間解嚴」的效果。

(中時)