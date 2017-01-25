選台南市長？ 林俊憲：過年期間徵詢
民進黨立委林俊憲近日在辦公室擺放一座「哆啦A夢」等比例的大型公仔，期許自己能替台南市民服務。被問到是否意味宣布參選市長一職，林俊憲今仍未鬆口，僅表示目前只是在評估階段，過年期間將展開徵詢，跟幾個重要朋友討論一下，感謝大家關心。
林俊憲也打趣說，台南市其他立委對「選市長」的說法，很少一次不差、口徑一致，但都是表示交給「台南市民決定」，他當然也不能破壞默契。
林俊憲指出，對於南部兩大直轄市台南及高雄，黨內選對會將以公平、公正的初選機制來進行，因此他評估，有意參與者「年後就會加快腳步了。」
林俊憲也說，大家都在問台南、高雄會不會打得很激烈？以目前參選人數來看，確實很「熱鬧」，但民進黨黨內競爭本來就是常態，是很正常的狀況，也有行之多年的民主競選機制。
談及辦公室擺放「哆啦A夢」，林俊憲表示，上班氣氛比較輕鬆，也發現協調會成功比例提高，「我想很少有人能在小叮噹面前吵架」，而有一種「空間解嚴」的效果。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。