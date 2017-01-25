新北市等14縣市 陸上強風特報

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中央氣象局今天上午對新北市等14縣市，發布陸上強風特報。

包括新北市、桃園市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、基隆市、新竹縣、新竹市、嘉義縣、臺東縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣。

氣象局發布陸上強風特報指出，強烈東北風影響，今（25日）晚起至明（26日）中部以北、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門、綠島、蘭嶼將有8至10級強陣風出現，請注意防範。1060125

(中央社)