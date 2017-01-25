台灣燈會APP交通資訊 天天抽好禮
台灣燈會在雲林即將於2月登場，雲林縣政府今天發表「APP交通資訊」，下載還可天天抽好禮。
迎接台灣燈會在雲林，雲林縣政府打造「2017台灣燈會官網」，並設計「2017台灣燈會雲遊趣」APP，讓民眾透過電腦、手機與平板等行動載具，都可即時取得交通指引、燈會活動及雲林旅遊等相關資訊。
縣長李進勇表示，賞燈民眾可搭乘大眾運輸搭配燈會免費接駁，「長途搭高鐵、短程搭台鐵」「28條免費接駁路線、接駁直達最便捷」，享受無縫運輸的便利。
至於自行開車民眾，前往虎尾燈區建議「國道1號南下走虎尾交流道、北上走斗南交流道；國道3號北上、南下都走古坑系統交流道」，並利用台78線快速道路；前往北港燈區也可從國道1號走嘉義新港轉往。
雲林縣府表示，「雲遊趣」APP可提供台灣燈會相關資訊，並配合交通疏導措施，提供停車場動態資訊查詢、交通資訊推播、停車定位與停車場建議路線導航等4大功能，讓民眾一手掌握交通訊息，開心賞燈。1060125
(中央社)
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