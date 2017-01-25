黃智賢：國家財政被政客錯誤政策和貪污搞垮
總統蔡英文就職後，積極改革年金，將砍軍公教退休金，引發軍公教不滿，除抨擊政府讓近千萬軍公教勞淪為鬥爭下犧牲品，也製造對立、汙名化軍公教人員。政論節目主持人黃智賢認為「年金問題不是軍公教不理性。是政客無良，掏空整個國家的過去現在與未來。」且國家財政，其實是被政客的錯誤政策和貪污搞垮的。
黃智賢在臉書寫到「18%」當初是因為政府沒有錢，軍公教薪資又低，因此強制退休者以這種方式彌補退休金。這是政府欠退休雇員的債務，必須償還，沒什麼好說的。砍18%，既無正當性，也沒必要性，更是違憲。
年金改革委員會副召集人林萬億說砍了18%，其實一年也只能省三四百億。黃智賢質疑為了這，就硬是要毀信失諾，且砍了退休金，會讓已退休者和在職者，因為沒錢花而不敢花錢。這樣一來，內需經濟會更加困窘，失業率更高，加薪更少，年金更慘。
至於勞工勞保偏低，黃認為民間勞工月薪上下落差大，是國家必須努力，把不合理的天花板規定取消，把勞工年金往上拉，讓勞工也可以安享退休生活，而不是剝奪軍公教的所得。
為此黃智賢痛批「國家財政，其實是被政客的錯誤政策和貪污搞垮的。」國家五大基金的投資和操作，不但黑箱，而且報酬率偏低。黃質疑其中有沒有人謀不臧？
而政客為了政治利益，用政治阻擋經濟發展，如反中、反核四等等，所以台灣一切凋敝，國家財政破敗。不要九二共識，陸客就不來。經濟下滑，當然年金收入就更低。這樣惡搞，年金豈能不破產？更不要講，李遠哲自己幫自己立個規定，就在退休後一個月領50萬，領終身。翁啟惠已經涉貪汙，照領這一個月50萬。
黃智賢直指「年金問題不是軍公教不理性。是政客無良，掏空整個國家的過去現在與未來。」
以下為黃智賢臉書《無良政客和年金》全文：
1
18%早已改革過。
84年以後的年資，早就沒有18%。
所以現在砍18%，是砍84年前的舊年資。
2
林萬億說砍了18%，其實一年也只能省三四百億。為了這三四百億，就硬是要毀信失諾，讓退休者頓失所依 ? 而砍了以後，所有年金還是會破產，還是要完蛋。那是10年後再砍一次？
砍了退休金，會讓已經退休者，和在職者，都會不敢花錢，也沒錢花。
大家都緊縮消費了，這樣一來，內需經濟會更加困窘，失業率更高， 加薪更少，年金更慘。
3
當初之所以有18%，當初是因為政府沒有錢讓人一次領退休金，軍公教薪資又低，所以強制退休者以這種方式彌補退休金。
這是政府欠退休雇員的債務，必須償還。
欠債還錢，沒什麼好說的。
4
軍公教的退休金，並不是掠奪自百姓。
亂砍退休金，既無正當性，也沒有真正的必要性，更違反憲法。
5
政府怎能自己毀棄契約和承諾 ?
當年台灣利率是12%，保險公司當年賣保單，以年利率12%，14%為基礎計算，承諾保證活多久領多久。
後來利率大將，很多保險公司因此提列大筆損失。
可沒有人敢在20年後說我不付了，年金給付砍為零，你們這些米蟲給我閉嘴 !
6
所有的改革，都必須合憲合理，更不可以溯及既往，這是法治國家的ABC。
7
所得替代率必須隨時審視，必須合理，但除非有違法，不可以溯及既往。
而讓軍公教有必較高的薪水和退休保障，是非常合理的。
因為軍公警察有更多的道德守則，記不可以兼差，更必須服從政府命令，也沒有完整的加班費。
軍人和警察消防員更是一條命賣給國家，那種工作條件和生活品質，普通人根本想想就怕。
公立學校教師，也不能兼差，也有比較多的道德要求。
有比較多的義務，就要給人家比較多的保障。
這才可以激勵士氣，也可以養廉。
這才是公平正義。
8
民間勞工， 從製造業到服務業，從基層到總經理，都是勞工。
月薪22K到220萬，都是勞工，上下落差極大。
勞工勞保偏低，那是國家必須努力，把不合理的天花板規定取消，把勞工年金往上拉，讓勞工也可以安享退休生活，而不是剝奪軍公教的所得。
9
更不要說，國家財政，其實是被政客的錯誤政策和貪污搞垮的。
國家五大基金的投資和操作，不但黑箱，而且報酬率偏低。
到底怎麼處理的 ?
投資哪些哪些股票 ?
為什麼報酬那麼低? 甚至還鉅額虧損 ?
跟世界其他國家管理良善的年金投報率相比，羞死人。
其中沒有人謀不臧 ?
10
政客根本直接搬人民的錢給財團，然後說國家沒錢，不給退休金了:
李登輝幫金融業降營業稅，陳水扁用全民的錢1.14兆幫金融業打消呆帳。
二次金改把10兆國家銀行資產賤賣財團，，，。
全國精華國土，被賤價賣給財團，，，。
土地增值稅減半徵收，讓地主賣地賺錢，卻享受低稅，，。
高鐵政府駔火山孝子，幫財團出資4000億以上，，。
ETC把高速公路送給遠通躺著賺，，。
所有的五鬼搬運，數算不完。
我真的寫不完，，，。
11
錯誤的政策，比如一個核四，花了四千億蓋，然後不要了。
為了讓自己當選，為了讓樁腳可以包工程，全台灣多少個從小型到超大型的蚊子館 ?
這不是剝百姓的皮，喝百姓的血?
然後說政府沒錢 ?
12
直接的弊案，陳水扁的龍潭購地弊案， 國家被挖走幾十億，吳乃仁台糖弊案，國家就被搬走4.1億，，，。
太多弊案，罄竹難書，，，。
13
政客為了政治利益，用政治阻擋經濟發展，如反中，反拜耳，反核四，反三通，反西進，，，，所以台灣一切凋敝，國家財政破敗。
不要九二共識，陸客就不來。經濟下滑，當然年金收入就更低。
這些經濟損失， 20年來，起碼百兆。
這樣惡搞，年金豈能不破產 ?
更不要講， 李遠哲自己幫自己利個規定， 就在退休後一個月領50萬，領終身。翁啟惠已經涉貪汙，照領這一個月50萬。
14
年金問題不是軍公教不理性。
是政客無良，掏空整個國家的過去現在與未來。
(中時電子報)
文章來源：黃智賢臉書
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