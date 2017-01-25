朴槿惠彈劾案 首席法官籲3/13前裁定

即將卸任的南韓憲法法院首席法官朴桓哲今天敦促，憲法法院應於3月13日之前完成總統朴槿惠彈劾案的審理，因為屆時另一法官的退休，將使憲法法院的9席法官減至7人。

路透社報導，本身將於1月31日退休的朴桓哲（Park Han-Chul）在一場聽證會表示，兩位法官的退休，恐使法院裁定的公正性受到扭曲。

朴槿惠去年12月遭國會依侵犯憲法所賦予的職權而彈劾。朴槿惠因捲入閨密干政的貪瀆醜聞面臨下台危機。1060125

(中央社)