一例一休勞動新規 勞動部：改善過勞
勞動部今天再度重申一例一休的勞動基準法修法，落實勞工「週休二日」，也修正降低勞工特休假的取得門檻，對於勞工基本勞動權益的保障更加周全。
有關一例一休的勞基法修正條文實施以來爭議不斷，甚至有再度修法的傳言。勞動部今天重申，此次修法，保障勞工可以獲得充足的休息，改善過勞現象。
勞動部表示，「提高休息日出勤工資計算標準」及「休息日出勤時數納入延長工時總數計算」的配套，透過「工時安排，總量管制」、「工資成本，以價制量」方式，可使雇主於指派勞工休息日出勤時，更為審慎嚴謹，避免勞工過度勞動。
除此之外，勞動部說，這次也增訂到職滿6個月的勞工，可以獲得3天特休假等規定，讓勞工可以依照自己意願決定特休假日期。
勞動部強調，修法除了可以讓勞工得到充分休息之外，也可讓勞工專心投入工作，提高生產力，帶動企業獲得更高利潤。1060125
(中央社)
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