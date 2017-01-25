遭指家暴 童仲彥臉書貼文回應
遭媒體報導對妻子家暴的台北市議員童仲彥今天在臉書貼文表示，「毀滅我並不能證明自己沒錯」，幾乎半年沒聯絡了，真的想問老婆李秀環，「妳對週刊描述的是妳認識的童仲彥嗎？」
媒體報導，「老婆泣訴」，童仲彥毆妻打到昏迷3天。
童仲彥表示，6年來「不管妳闖過什麼禍，我堅持不在任何朋友面前，說妳一句不是」。大家已分道揚鑣，兩個老爸身體都不好，不要再讓他們擔心了，好嗎？
他說，「我們的確常衝突、爭吵」，台語說「相罵沒好話」，他也總是認錯的那方，李秀環對媒體說的有哪些是真，哪些是假，有沒有誇大，「我們兩個最清楚，不管妳喝了酒，回不回家，我不會在朋友，或是在媒體面前攻擊妳。」
童仲彥表示，他承認期待愛情，不要再做被掌控的男人。無論男人或女人，掌錢、掌權，無止盡追求，只會讓自己變了樣，只有跟心愛的人廝守，才是掌握全世界。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。