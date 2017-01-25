遭指家暴 童仲彥臉書貼文回應

遭媒體報導對妻子家暴的台北市議員童仲彥今天在臉書貼文表示，「毀滅我並不能證明自己沒錯」，幾乎半年沒聯絡了，真的想問老婆李秀環，「妳對週刊描述的是妳認識的童仲彥嗎？」

媒體報導，「老婆泣訴」，童仲彥毆妻打到昏迷3天。

童仲彥表示，6年來「不管妳闖過什麼禍，我堅持不在任何朋友面前，說妳一句不是」。大家已分道揚鑣，兩個老爸身體都不好，不要再讓他們擔心了，好嗎？

他說，「我們的確常衝突、爭吵」，台語說「相罵沒好話」，他也總是認錯的那方，李秀環對媒體說的有哪些是真，哪些是假，有沒有誇大，「我們兩個最清楚，不管妳喝了酒，回不回家，我不會在朋友，或是在媒體面前攻擊妳。」

童仲彥表示，他承認期待愛情，不要再做被掌控的男人。無論男人或女人，掌錢、掌權，無止盡追求，只會讓自己變了樣，只有跟心愛的人廝守，才是掌握全世界。1060125

(中央社)