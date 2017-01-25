李克勤攜手陳瑞斌 登江蘇春晚
中國大陸江蘇衛視春節聯歡晚會今年邀請香港歌手李克勤與名揚國際的台灣鋼琴家陳瑞斌合作，表演李克勤成名曲「月半小夜曲」，共譜悠揚樂聲。
中國大陸四大衛視春節聯歡晚會每年都吸引許多觀眾收看，李克勤今年與陳瑞斌合作登上四大衛視之一的江蘇衛視春晚，由李克勤演唱陳瑞斌親自改編的李克勤成名曲「月半小夜曲」。
李克勤與陳瑞斌合作多年，對彼此都相當熟悉。陳瑞斌雖然是首次登上春晚，但之前也曾受邀上海世博、北京音樂電影節表演，在中國大陸演出經驗豐富。
2017江蘇衛視春晚將於28日大年初一晚上7時30分播出。1060125
(中央社)
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