4大公路電影 2月高雄市總圖放映

「高市總圖週四藝術電影院」2月推出「公路電影」系列，網羅公路電影4大精粹，包括開創女性公路電影先河的「末路狂花」（圖），同志公路電影聖經「沙漠妖姬」及「阿拉斯加之死」等。（高雄市電影館提供）中央社記者鄭景雯傳真 106年1月25日

「高市總圖週四藝術電影院」2月推出「公路電影」系列，網羅公路電影4大精粹，包括開創女性公路電影先河的「末路狂花」，同志公路電影聖經「沙漠妖姬」及「阿拉斯加之死」等。

高雄市總圖藝術電影院邁向第3個月常態化經營，2月推出「公路電影」系列，「末路狂花（Thelma ＆Louise）」、「沙漠妖姬（The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert）」重金向國外邀演，為讓影迷深度感受「公路電影」類型核心，更推出由西恩潘（Sean Justin Penn）執導、體驗生命極限「阿拉斯加之死（Into the Wild）」及公路電影之王文溫德斯（Wim Wenders）的公路之詩「巴黎，德州（Paris, Texas）」。

主辦單位釋出特別方案，只要憑「末路狂花」與「沙漠妖姬」有價票券，可擇「巴黎，德州」、「阿拉斯加之死」其中任一部影片入場觀影。

4部公路經典，每部僅播映1次，2月2日「巴黎德州」、2月9日「沙漠妖姬」、2月16日「阿拉斯加之死」、2月23日「末路狂花」都在高雄市立圖書館總館7樓際會廳播映。1060125

(中央社)