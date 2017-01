4大公路電影 2月高雄市總圖放映

「高市總圖週四藝術電影院」2月推出「公路電影」系列,網羅公路電影4大精粹,包括開創女性公路電影先河的「末路狂花」(圖),同志公路電影聖經「沙漠妖姬」及「阿拉斯加之死」等。(高雄市電影館提供)中央社記者鄭景雯傳真 106年1月25日

高雄市總圖藝術電影院邁向第3個月常態化經營,2月推出「公路電影」系列,「末路狂花(Thelma &Louise)」、「沙漠妖姬(The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert)」重金向國外邀演,為讓影迷深度感受「公路電影」類型核心,更推出由西恩潘(Sean Justin Penn)執導、體驗生命極限「阿拉斯加之死(Into the Wild)」及公路電影之王文溫德斯(Wim Wenders)的公路之詩「巴黎,德州(Paris, Texas)」。

主辦單位釋出特別方案,只要憑「末路狂花」與「沙漠妖姬」有價票券,可擇「巴黎,德州」、「阿拉斯加之死」其中任一部影片入場觀影。

4部公路經典,每部僅播映1次,2月2日「巴黎德州」、2月9日「沙漠妖姬」、2月16日「阿拉斯加之死」、2月23日「末路狂花」都在高雄市立圖書館總館7樓際會廳播映。1060125

(中央社)