洛馬：F-35價格將壓低至8500萬美元

美國總統川普施壓降價，航太巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）今天再次誓言，會限制F-35戰機價格，到2019年每架約8500萬美元，川普施壓應不會衝擊戰機計畫的收益性。

法新社報導，川普批評F-35成本過高後，洛馬執行長休森（Marillyn Hewson）已於川普就職前2度拜會川普。休森表示，新總統目的不在「削弱我們的收益」。

她在一場與分析師的視訊會議上說：「我們了解他對負擔能力的關切，我們也有同感；這攸關我們今後如何降低成本。」

在休森發表談話前，洛馬報告去年第4季的營收較預期更好，但提出一個令人失望的2017年營收預測，使得股價下跌。

洛馬去年第4季的淨利提升5.9%來到9.88億美元；總營收躍升19.4%，達138億美元。但洛馬預測2017年每股獲利介於12.25美元到12.55美元，遠低於分析師所預期的每股12.87美元。

洛馬公司今天一場投資者介紹會提出一個圖表，顯示自F-35戰機研發以來，單機的價格已下降超過60%。休森表示，F-35的價格，將從現在每架約1億美元，到2019年降至每架約8500萬美元。（譯者：中央社陳亦偉）1060125

(中央社)