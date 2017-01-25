如果敗選 鍾萬學：盼雅加達人過得更好

印尼雅加達省長選舉白熱化，隨著一波波的攻擊接踵而來，角逐連任的鍾萬學坦言，如果敗選，他將買台休旅車，帶著家人去旅遊，也希望雅加達民眾過得更好。

印尼全國性地方首長選舉2月15日登場，首都雅加達省長寶座備受關注。

3組候選人分別是執政黨民主奮鬥黨推出的鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；大印尼運動黨主席普拉伯沃推出前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

面對褻瀆宗教案官司纏身，外界憂心可能衝擊鍾萬學的選情，鍾萬學有可能敗選。

對此，鍾萬學近日坦然表示，如果敗選，他將賣掉一塊地，去買一台休旅車，帶著家人去旅行。

他說，「如果大家要別人做省長，他會感謝主，他也不用再每天為了民眾的事從早忙到晚」。

鍾萬學日前也表示，選舉不是要拚個你死我活，這不是他的目的。他希望透過選舉，讓選民變得更聰明，知道如何選擇一個對的領導人，選出正確的領導人之後，人民的生活才會過得更好。

印尼媒體工作者邱烈豐分析，事實上，鍾萬學如果落選，對他個人未必是損失。目前已有多家大企業爭相以高薪延攬他，薪水遠勝於他擔任省長的薪資，理由無他，看重的就是他在省長任內改造雅加達的超強履歷。

邱烈豐以在地觀察指出，雅加達過去許多被視為相當棘手的問題，在鍾萬學的治理下，變得沒有那麼困難。

包括雨季期間淹水地區少了2/3、策劃20多年的捷運開始興建、整治雅加達河川、拆除向來被視為犯罪溫床的姻緣河紅燈區（Kalijodo）。

邱烈豐說，如果鍾萬學過去幾年的所作所為無法打動選民把票投給他，鍾萬學也會接受結果。鍾萬學承諾，就算最後他真的敗選，他也會在今年十月省長任期屆滿前，盡全力為雅加達民眾服務。1060125

(中央社)