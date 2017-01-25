受禽流感和薩德影響 韓參雞湯銷中停滯
韓國農水產食品流通公社資料顯示，2016年12月，南韓參雞湯對中國出口僅達5505公斤，比11月銳減92.3%，創下去年6月以來最低水準。
南韓聯合新聞通訊社報導，尤其是，去年底以來，不再有韓國參雞湯出口至中國。
據報導，這是因為受到南韓禽流感疫情蔓延、南韓決定部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）引發韓中之間矛盾升高等雙重利空因素影響，南韓參雞湯對中國出口陷入停滯狀態。
據分析，除了禽流感因素，中國市場缺乏對韓產參雞湯的需求，且「薩德」引發中國採取「限韓反制措施」，導致當地零售商不願銷售韓產參雞湯。此外，與中國當地商品相比，韓產參雞湯缺乏價格競爭力。
報導指出，南韓政府和畜產業界從2006年開始對中國出口參雞湯，但因檢疫程序和衛生條件等問題，直到去年才獲准進入中國。
由於參雞湯出現在熱播韓劇「太陽的後裔」中，且南韓政府為中國團體遊客開「參雞湯派對」，因此看好參雞湯對中國的出口前景，但去年參雞湯的出口總量僅190噸左右，遠低於南韓政府的既定目標500噸。1060125
(中央社)
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