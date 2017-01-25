研究：人格特質跟腦形狀有關

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今天發表的研究指出，諸如情緒化或思想開明等人格特質，跟腦的形狀有關連。研究人員說，這可能提供發現早發心理疾病高風險群的機會，當然也代表可予以及時干預。

法新社報導，研究人員說他們發現腦結構差異與5項主要人格特質之間驚人相關。

參與研究的英國劍橋大學聲明：「我們腦的形狀本身就可提供行為舉止及發生心理健康失調風險高低的驚人線索。」

心理學家早就組織1套被廣泛使用的人格五大模型：神經質、外向性、開放性、和善性、嚴謹自律性。

研究團隊針對500名年齡介於22至36歲受測者進行腦部掃瞄，檢視其皮質差異。皮質是腦部最外層皺摺的部分，也稱灰質。研究尤其聚焦在不同受測者皮質的厚度、表面積、皺摺數量。

研究共同作者義大利大希臘大學（Magna Graecia University）的瑞西利（Roberta Riccelli）說：「我們發現到，神經質跟某些腦區域皮層較厚、表面積較小有關。」

反之，外向性「跟皮層較薄、表面積較大、皺摺較多有關」。

瑞西利告訴法新社，這項研究首度將人格五大模型與腦形明確連結，因此堪稱「改善我們對心理失調了解的重要1步」。

不過，發表在「社會認知與情感神經科學」（Social Cognitive and Affective Neuroscience）期刊的這項研究，沒有作成腦形決定人格特質的結論。

瑞西利說：「我們無法回答誰決定誰、先有雞還是先有蛋的問題。所以我們不能說，某種特定腦形造成某種特定人格特質。」

她指出，腦形本身是由基因和環境因素決定。（譯者：中央社何宏儒）1060125

(中央社)