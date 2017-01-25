台中首創3D科技小紅包 撿金蛋討喜

台中市長林佳龍將分送雞年創新的「雞運大開」互動小紅包。（盧金足攝）

台中市長林佳龍親自示範操作擴增實境(AR)技術，今年最夯的3D體驗互動科技紅包。（盧金足攝）

「先傳給我太太！」台中市長林佳示範操作互動小紅包，第一個就傳給市長夫人廖婉如分享。（盧金足攝）

一元紅包很搶手，台中市府今年創新意，推出「雞運大開」紅包，全國首創利用擴增實境(AR)技術，設計最夯3D體驗互動科技紅包，民眾只要透過手機掃瞄紅包袋背面QR Code，就可與虛擬金雞進行互動遊戲，還可拍照與朋友分享，市長林佳龍今天（25日）親自示範操作方式，第一個就傳給太太廖婉如分享，希望小紅包為大家帶來新春喜氣與歡樂。

「哇！撿到一顆金蛋了！」林佳龍熟練的拿著手機介紹小紅包的玩法，市府資訊單位花了一個月時間，利用先進的「擴增實境」科技設計小紅包，用手機掃瞄紅包袋背面的QR Code，就會進入一個專門的網站，即可下載開啟「雞運大開」APP。

進入「雞運大開」APP後，再拉開紅包翻到背面的「金雞家族全家福」，將手機鏡頭對準紅包上的鞭炮插圖，就可以開始進行3D互動小遊戲。

林佳龍說，今年紅包相當吸睛，拉開紅包袋，除有象徵「一元復始」的一塊錢硬幣外，配合雞年，還繪有可愛的小雞、母雞、公雞等圖案，搭配各種市政相關字樣，呼應市府推動的青年加農、摘星計畫、托育一條龍、托老一條龍、老人假牙補助等各項政策，以後也做為各項政令宣導的方式。

今年創意互動小紅包製作20萬個，春節初一至初三期間，林佳龍將在各宮廟發放「雞運大開」互動小紅包，民眾拿到小紅包後，進入「雞運大開」APP，對準紅包上的鞭炮插圖後，就會響起熱鬧的新年樂聲，剛開始手機畫面會出現3支立體爆竹。

只要依照圖示點燃三支爆竹，就會出現金雞並開始下金蛋，點擊金蛋收集完6顆後，金雞會高舉吉祥話語，且有多個吉祥話可供選擇，包括「雞運大開」、「新年快樂」、「雞年如意」、「恭喜發財」、「金雞報喜」等，最後還可將金雞與金蛋拍照分享出去，向親朋好友賀新年。

(中時)