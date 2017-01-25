NBA》球衣銷售量柯瑞力壓詹皇 杜蘭特第三

我要評比

史提芬柯瑞的勇士30號球衣，全美銷售量最高。(美聯社資料照)

雖然上季總冠軍戰不敵騎士，本季攻擊能量下滑，但是「萌神」史提芬柯瑞的魅力絲毫不減，根據NBA聯盟最新公布的球衣銷售量，柯瑞力壓「詹皇」詹姆斯，高居銷售榜第一人，柯瑞隊友杜蘭特則緊追在兩人之後排名第三。

柯瑞身上穿的勇士30號球衣銷售量在全美43州取得絕對優勢，詹姆斯僅在俄亥俄州獨霸，雷霆韋斯布魯克在奧克拉荷馬稱霸，拓荒者利拉德獨尊奧勒岡，公牛吉米巴特、尼克波爾金吉斯、灰狼唐斯與公鹿阿提托康波分別在伊利諾、紐約、明尼蘇達和威斯康辛獨占鰲頭。

球衣銷售榜排名4-10的球員是厄文、韋斯布魯克、韋德、波爾金吉斯、里歐納德、吉米巴特勒、羅斯，火箭哈登僅名列第12。

球隊商品銷售量勇士依舊位居榜首，騎士居次，戰績不慎理想的湖人仍有高名氣排名第三，公牛和尼克分居四、五。

(中時電子報)