春節守前線 馬祖官兵微電影展護國決心

27日就是除夕，國人將歡度年節，但國軍仍戍守前線不鬆懈。陸軍今天發布微電影，釋出馬祖官兵執行戰備實況之紀錄，強調留守官兵護國護土之決心。

近3分鐘的影片，是以正返回部隊留守的士兵為視角，雖然無法與家人吃團圓飯，但戍守馬祖的官兵還是堅守崗位，做好各項戰備任務，影片不僅出現官兵操作「防空20機砲」、跳「155榴砲砲操」，還公布機甲戰隊甲車開進戰備坑道的實況，陸軍司令部強調，希望透過馬祖官兵敏捷的操演實況，向國人證明國軍有時時刻刻守護國家的決心。

陸軍司令部指出，春節期間國軍部隊留守官兵，均將堅守崗位，做好各項整備，足以因應任何突發狀況，遂行各項護衛和災防任務，只要一聲令下，官兵們將會全力以赴，確保國人生命財產安全。

陸軍司令部說，「戰備無假期」影片中敘述的是留守官兵的心情，雖然缺席了家裡的團圓飯，但認分的堅守著自己的本分和職責。影片也特別強調官兵們昂揚的士氣與迅捷的動作，告知國人，不論山之巔、海之濱，時時刻刻都有國軍弟兄姊妹日以繼夜守護著，凸顯國軍護衛國人、守護台灣，為國效忠的決心和信心。

(中時)