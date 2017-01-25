吳亞馨上空玩雪巧妙遮點 雙乳抵牆尺度超寬！

吳亞馨赴日度假玩雪，疑似全裸泡雪堆，引人無限遐想。(取材自吳亞馨臉書)

吳亞馨分享泡湯照，僅以牆面巧妙遮點，粉絲紛紛表示想當那面牆。(翻攝自吳亞馨臉書)

女星吳亞馨臉蛋亮麗、身材曼妙，多年來演出不少人氣偶像劇，頗受人們關注，然近年她接連因情路不順等情事，沉寂了一陣子，日前她出國散心，連續多日在臉書貼出玩樂照，昨天更貼出「大尺度玩雪照」，竟裸身「泡雪湯」，讓粉絲看了全身又冷又熱，開玩笑直呼：「有本事就站起來」。

女星吳亞馨身材高挑，臉蛋又亮眼，出道多年拍過不少偶像劇。(中時資料照片)

吳亞馨到日本享受美麗雪景，但一張張火辣美照都快把雪融化啦！昨她在臉書分享玩樂照，照片中她紮著丸子頭，身上一絲不掛地埋在雪堆中，胸前美妙風景僅幾片雪花兒遮蓋，另一張照片則是任一雙勻稱白皙的大長腿被雪凍紅，兩張照看似全裸，引人無限遐想，讓粉絲興奮直呼：「好羨慕雪啊！」。

此外，她此前也分享了正常的日本冬日泡湯照，依然爽快露出大片肌膚，她一手枕在池邊，雙胸則毫無遮掩，僅貼在浴池牆面，巧面防止露點，讓粉絲大噴鼻血，大喊：「我好想當那堵牆！」，大夥兒都感受到她度假的歡樂氣息！

(中時電子報)