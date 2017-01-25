詹啟賢：3%連署門檻不是很民主

表態參選中國國民黨主席的前國民黨副主席詹啟賢今天表示，3%連署門檻不是很民主，可以不要最好不要，希望從這屆開始適用；至於黨員資料，希望完整攤開給所有參選人。

詹啟賢上午受訪表示，參選規定要通過3%連署門檻，不是很民主，黨員都有權利，且參選人也有資格限制，可以不要連署最好不要，能從這屆開始適用最好，希望來得及，但一切要黨中央決定。

另一位表態參選的國民黨副主席郝龍斌反映不知黨員在哪？不清楚黨員資料；詹啟賢說，確實面臨困境，他也不清楚誰是黨員，如果能完整攤開給所有人，較公平、公開，如果從這屆適用最好。

外傳前立法院長王金平未明確表態支持前副總統吳敦義，詹啟賢表示，王金平圓融，到處是朋友，沒明顯偏哪邊，相信對每個人都一樣。

媒體詢問，前國民黨主席連戰、王金平23日有聚會，詹啟賢幕僚也在，是否為選舉？詹啟賢表示，國民黨圈子不大，聚會不見得是為選舉。1060125

(中央社)